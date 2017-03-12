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12 марта 2017, 18:55 | Баскетбол | Р-Спорт

Баскетболисты «Енисея» обыграли «Нижний Новгород» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 93:80 (13:15, 28:24, 24:25, 28:16) в пользу гостей. У победителей 15 очков набрал Владислав Трушкин, а у хозяев 26 очков набросал Кенни Бойнтон.

«Енисей» в следующем матче турнира 25 марта сыграет в гостях с клубом «Цмоки-Минск», «Нижний Новгород» днем позже проведет выездную встречу с пермской «Пармой».
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