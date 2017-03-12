Баскетболисты «Енисея» обыграли «Нижний Новгород» в гостевом матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 93:80 (13:15, 28:24, 24:25, 28:16) в пользу гостей. У победителей 15 очков набрал Владислав Трушкин, а у хозяев 26 очков набросал Кенни Бойнтон.

«Енисей» в следующем матче турнира 25 марта сыграет в гостях с клубом «Цмоки-Минск», «Нижний Новгород» днем позже проведет выездную встречу с пермской «Пармой».