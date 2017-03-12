Команда Северо-Востока выиграла Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги
Сегодня в Днепре состоялся Матч всех звезд украинской баскетбольной Суперлиги, в котором команда
Северо-Востока обыграла Юго-Запад, сообщает официальный сайт Федерации баскеболу Украины.
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Игра завершилась со счетом 141:133.
Уже с первых секунд матча было понятно — сегодня в СК Шинник будет весело! Команды начали матч 8 данками подряд, зарядив публику на эффектный поединок. Кроме стартового вбрасывания в исполнении защитников Мишулы и Артамонова удивил публику в дебюте и центровой Днепра Сергей Загреба, который на правах хозяина матча решил попробовать себя в роли разыгрывающего. В достаточно равном матче, атаки в котором редко длились больше 15 секунд, команда Востока вышла вперед лишь под занавес первой десятиминутки.
Во второй четверти звездные коллективы немного сбавили скорости, что не сказалось на результативности. За первую половину соперники на двоих настреляли 146 очков. А на большой перерыв при 8-очкового преимущества пошла «северная» команда, которая получила гандикап благодаря трем подряд дальним попаданием в исполнении снайпера Политехника Романа Козлова.
В третьей четверти игра шла по сценарию первой половины матча. Игроки продолжали радовать болельщиков эффектными моментами — особенно постарался Стефенс, который вколотил два данки
Сергей Загреба стал самым результативным в этом поединке в составе двух команд. Вполне закономерно именно он стал MVP Матча звезд.
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