Команда Северо-Востока выиграла Матч звезд украинской баскетбольной Суперлиги

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Игра завершилась со счетом 141:133.

Уже с первых секунд матча было понятно — сегодня в СК Шинник будет весело! Команды начали матч 8 данками подряд, зарядив публику на эффектный поединок. Кроме стартового вбрасывания в исполнении защитников Мишулы и Артамонова удивил публику в дебюте и центровой Днепра Сергей Загреба, который на правах хозяина матча решил попробовать себя в роли разыгрывающего. В достаточно равном матче, атаки в котором редко длились больше 15 секунд, команда Востока вышла вперед лишь под занавес первой десятиминутки.

Во второй четверти звездные коллективы немного сбавили скорости, что не сказалось на результативности. За первую половину соперники на двоих настреляли 146 очков. А на большой перерыв при 8-очкового преимущества пошла «северная» команда, которая получила гандикап благодаря трем подряд дальним попаданием в исполнении снайпера Политехника Романа Козлова.

В третьей четверти игра шла по сценарию первой половины матча. Игроки продолжали радовать болельщиков эффектными моментами — особенно постарался Стефенс, который вколотил два данки из-под ноги в дебюте третьей десятиминутки. При этом соперники устроили мини-конкурс трехочковых, в котором небольшое преимущество было за Западом, который пытался догнать восточную команду по ходу всей четверти. Отметим, что еще за 4 минуты до последнего перерыва Восток «пробил» сотню, а центровой команды Сергей Загреба, который был самым результативным в этом матче, уже успел записать в актив дабл-дабл.

Юго-Запад не желал заблаговременно капитулировать без борьбы. Онуфриев начал заключительную четверть дальним попаданием. А после результативного ответа Загребы он же реализовал еще один трехочковый. После двух подряд данков Конева разница сократилась до двух очков. За три минуты четвертой четверти счет сравнялся. Снова прошел трехочковый — на этот раз от Петрова. Северо-Восток усилиями Тимофеенко и Загребы пытался вернуть преимущество. И соперник не отпускал больше, чем на 5 очков, сразу сокращая разницу. Пошли классические качели. А заключительные секунды встречи стали шоу Сергея Загребы. Именно его заключительные данки стали победной развязкой для Северо-Востока.

Сергей Загреба стал самым результативным в этом поединке в составе двух команд. Вполне закономерно именно он стал MVP Матча звезд.