ПБК «Астана» стал обладателем Кубка Казахстана по баскетболу

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Астанчане сразу же завладели инициативой и создали отрыв в счете. Однако сохранить его не удалось. Атыраусцы в течение трех периодов успешно выступали в качестве преследователей, сократив отставание.

К тому же, на игру «барсов» повлияло и удаление в составе столичного клуба. Разыгрывающий Рустам Мурзагалиев совершил пять фолов, за что был отправлен на скамейку запасных. Этим стали пользоваться соперники, сокращая разницу в счете. Однако чуть позже за пять фолов был также удален капитан атыраусцев Михаил Евстегнеев. После чего «Астана» не позволила соперникам «разыграться», упрочив свое положение.

В итоге столичный клуб стал обладателем Кубка Казахстана. «Лучшим разыгрывающим» был признан Рустам Мурзагалиев из «Астаны», «лучшим легким форвардом» стал Павел Ильин из «Барсы Атырау», «лучшим тяжелым форвардом» стал Антон Пономарев, «Астана», «лучшим атакующим защитником» признали Рустама Ергали из столичного клуба. Номинация «лучший центровой» досталась Всеволоду Фадейкину из клуба «Алматинский легион». Бронзовые медали турнира завоевали баскетболисты команды «Каспий».

«Финал получился динамичным, боевым. Судьи позволяли играть, но в то время было много фолов. Мы потеряли разыгрывающего, трудно стало водиться. Соперник стал прессинговать. Но мы выстояли. Удержали победный счет. К тому же, не проиграли ни одного матча. Задачу выполнили, вернули себе Кубок», — поделился после матча игрок «Астаны» Вадим Щербак.

Добавим, что Кубок Казахстана проходил в Алматы с 8 по 12 марта. В турнире приняли участие шесть команд.