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12 марта 2017, 14:52 | Баскетбол | «Прессбол»

Женщины. «Гомель», «Цмокi-Мiнск», «Олимпия» и «Горизонт» вышли в полуфинал чемпионата Беларуси

«Гомель», «Цмокi-Мiнск», «Олимпия» и «Горизонт», выиграв четвертьфинальные серии (до двух побед), вышли в полуфинал чемпионата Беларуси.

Гомель <span class=error>Цмокi</span>-<span class=error>Мiнск</span> <span class=error>Олимпия</span> и Горизонт выиграв четвертьфинальные серии (до двух побед) вышли в полуфинал чемпионата <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Гомель — Виктория — 87:71 (22:17, 22:16, 14:21, 29:17). Итог серии — 2:0.

Цмокi-Мiнск — Брест — 102:34 (30:11, 21:2, 23:15, 28:6). Итог серии — 2:0.

Олимпия — Горизонт-2 — 20:0 (техническая победа). Итог серии — 2:0.

Горизонт — Полоцк — 83:56 (22:12, 24:15, 20:13, 17:16). Итог серии — 2:0.

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