Женщины. «Гомель», «Цмокi-Мiнск», «Олимпия» и «Горизонт» вышли в полуфинал чемпионата Беларуси
«Гомель», «Цмокi-Мiнск», «Олимпия» и «Горизонт», выиграв четвертьфинальные серии (до двух побед), вышли в полуфинал чемпионата Беларуси.
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Гомель — Виктория — 87:71 (22:17, 22:16, 14:21, 29:17). Итог серии — 2:0.
Олимпия — Горизонт-2 — 20:0 (техническая победа). Итог серии — 2:0.
Горизонт — Полоцк — 83:56 (22:12, 24:15, 20:13, 17:16). Итог серии — 2:0.
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