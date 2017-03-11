Василий Карасев: УНИКС — одна из самых сильных команд в лиге
Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.
— Если мы хотим быть в первой тройке, нам надо выигрывать. Готовимся к игре, настраиваемся, УНИКС — команда Евролиги с хорошим составом. Да, у них случались неудачные матчи,
Напомним, матч УНИКС — «Зенит» пройдет 12 марта в Казани и начнется в 18:00.
Команда Василия Карасева с 15 победами занимает третье место в лиге ВТБ, казанцы с 12 победами идут на пятом месте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter