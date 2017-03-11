Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/29043845/
11 марта 2017, 19:31 | Баскетбол | Советский спорт

Василий Карасев: УНИКС — одна из самых сильных команд в лиге

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа.

— Если мы хотим быть в первой тройке, нам надо выигрывать. Готовимся к игре, настраиваемся, УНИКС — команда Евролиги с хорошим составом. Да, у них случались неудачные матчи, где-то не везло. Но все равно они остаются одной из самых сильных команд в лиге, — приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч УНИКС — «Зенит» пройдет 12 марта в Казани и начнется в 18:00.

Команда Василия Карасева с 15 победами занимает третье место в лиге ВТБ, казанцы с 12 победами идут на пятом месте.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Бомба! Откровенная фотосессия трехкратной олимпийской чемпионки Александры Райсман

Лыжник из Венесуэлы порвал интернет! Кто выпустил этого клоуна на старт ЧМ? (видео)

«Игроки Уфы напились в ресторане!» Новый ушат грязи на «Салават Юлаев» (фото)