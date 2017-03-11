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11 марта 2017, 15:07 | Баскетбол | «Прессбол»

Мужчины. Чемпионат Беларуси. БГЭУ вновь разгромил «Гомель»

В очередном матче мужского первенства страны БГЭУ вновь разгромил «Гомель».

БГЭУ — Гомель — 108:55 (30:11, 31:17, 29:15, 18:12)

В пятницу, 10 марта, БГЭУ также добился крупной виктории над «Гомелем» — 102:44 (31:13, 30:4, 19:14, 22:13).

Таблица: Гродно-93 — 53 очка (28 матчей), Борисфен — 50 (26), Цмокi-Мiнск-2 — 45 (27), Рубон — 45 (28), БГУИР — 40 (26), БГЭУ — 40 (29), Принеманье — 33 (26), Брест — 32 (28), Гомель — 31 (28).

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