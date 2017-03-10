«Автодор» расстался с Каррерой

Венесуэлец провёл за «Автодор» 17 матчей в Единой лиге ВТБ, в среднем набирая 7,1 очка и делая 4,6 подбора за 20,3 минуты. В 16 играх Лиги чемпионов его средняя статистика составила 4,3 очка и 3,8 подбора за 18,5 минуты.



«Мы возлагали на Карреру большие ожидания. Однако переход из студенческого баскетбола в профессиональный всегда сопряжён с определёнными сложностями. К сожалению, венесуэльскому форварду не удалось реализовать свой потенциал в “Автодоре” в полной мере. Желаем успехов Майклу в дальнейшей карьере», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.