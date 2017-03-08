ПБК «Астана» стартовал с победы на Кубке Казахстана

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Турнир, в котором за победу в котором будут биться шесть команд, стартовал сегодня, 8 марта, в Алматы. Открывали же турнир команды группы B «Астана» и «Капшагай».

Столичный клуб с первых минут завладел инициативой и повел в счете. Буквально к пятой минуте встречи астанчане вели — 9:0. Далее игра выравнялась, однако «Капшагаю» так ни разу и не удалось повести в счете. Правда в третьей десятиминутке соперник «Астаны» сократил отставание практически до минимума, но развить успех не удалось.

Наставник «Астаны» запросил тайм-аут, который качественным образом повлиял на игру главного фаворита соревнований. В итоге матч завершился со счетом 79:66 в пользу ПБК «Астана».

После игры баскетболист «Астаны» Антон Пономарев отметил, что регламент, запрещающий легионерам участвовать на турнире, положительно скажется на некоторых игроках команды, а также назвал главную проблему «Капшагая».

«Ожидания и цели у нас самый большие. Два года мы не участвовали. До этого Кубок был у нас. Поэтому пора возвращать его обратно. Главным соперником будет каждая команда, против которой нам надо будет выходить на площадку. С каждыми будем “рубиться” до последнего. В команде казахстанские игроки, молодые, очень мало играют. Поэтому регламент, запрещающий легионерам участвовать в Кубке положительно скажется конкретно для них. Есть у них возможность набраться опыт, поиграть. Ну и самое главное, что мы победили. При этом “Капшагай” был очень хорош, действовали отлично. Их главная проблема — это отсутствие высокорослых игроков».

В свою очередь Александр Жигулин рассказал, кто будет главным конкурентом «Астаны» в борьбе за Кубок. При этом он считает, что команда сыграла не на все 100 процентов.

«Удалось не все выполнить, что планировал изначально тренер. Но старались сыграть максимально качественно. Чувствовалось, что играли не на все 100 процентов. Скорее всего сказалось, то что это была первая игра. Все-таки зал другой, мячи другие. Получилась игра проверочной. Но контролировали матч, контролировали ход встречи. И концовка прошла на хорошей ноте, сохранили концентрацию, скорость. Подбор соперников очень хороший. Я же выделю команды «Каспий» и «Барсы Атырау».

В другом матче «Барсы Атырау» одержали победу над командой «Тобол» — 95:67.

Добавим, что Кубок Казахстана проходит в спортивном комплексе «Достык», Алматы. Завтра, 9 марта, состоится две игры: «Алматинский легион» начнет защиту титула встречей с «Барсы Атырау», а «Каспий» выйдет на площадку против «Капшагая» — начало матчей в 17:00 и 19:00 соответственно.