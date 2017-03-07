Никаких легионеров. В Алматы стартует Кубок Казахстана по баскетболу
В Алматы состоится Кубок Казахстана по баскетболу среди мужских команд. Нынешний розыгрыш интересен тем, что согласно регламенту теперь легионеры не могут принимать в нем участие. Поэтому в борьбе за награду будут бороться только казахстанские игроки. Все подробности турнира в материале Vesti.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Пункт о легионерах в регламенте — новая практика в соревнованиях такого ранга, действующая с 2015 года. С этого времени все приезжие игроки остаются за бортом Кубка. Это позволит, прежде всего, задействовать как можно больше воспитанников и казахстанских игроков.
В этом году на турнире соберутся шесть команд. Для сравнения, в прошлом розыгрыше принимали участие лишь четыре клуба. В основном же собирается основной баскетбольный костяк страны.
Действующим обладателем Кубка является «Алматинский легион» (Алматы). Стоит отметить, что алматинская команда побеждала на турнире два года подряд — в 2015 и 2016-ом.
На счету столичных коллективов — «Астаны» и «Тигров Астаны» — самое большое количество выигранных Кубков. Обе команды побеждали по четыре раза. Причем на счету БК «Астана» самая продолжительная серия побед подряд. Четыре раза, начиная с 2011 года, баскетболисты из столичной команды побеждали в финале. В последних двух розыгрышах клуб «Астана» не выступал в данных соревнованиях.
Как было указано выше, в Кубке выступят шесть команд. Три из них являются участниками Национальной лиги, три играют в Высшей лиге. Полный список участников выглядит следующим образом.
— ПБК «Астана»;
— «Барсы Атырау»;
— «Каспий» Актау;
— «Алматинский Легион»;
— «Капшагай»;
— «Тобол».
Согласно прошедшей ранее жеребьевке все команды разделены на две группы. По итогам группового этапа команды, занявшие третьи места в своих группах, разыграют пятое место. Команды, занявшие первое и второе места в группах, пройдут в полуфинал. Далее разыграют третье и первое место турнира. Групповая стадия пройдет с 8 по 10 марта, а
В первый игровой день 8 марта состоятся две встречи. В 14:00 столичный клуб проведет матч с командой «Капшагай». Для астанчан данная игра станет отличной проверкой на прочность.
В 16:00 на площадке встретятся действующий чемпион Казахстана «Барсы Атырау» и лидер Высшей лиги А «Тобол».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter