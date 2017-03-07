Никаких легионеров. В Алматы стартует Кубок Казахстана по баскетболу

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Пункт о легионерах в регламенте — новая практика в соревнованиях такого ранга, действующая с 2015 года. С этого времени все приезжие игроки остаются за бортом Кубка. Это позволит, прежде всего, задействовать как можно больше воспитанников и казахстанских игроков.

В этом году на турнире соберутся шесть команд. Для сравнения, в прошлом розыгрыше принимали участие лишь четыре клуба. В основном же собирается основной баскетбольный костяк страны.

Действующим обладателем Кубка является «Алматинский легион» (Алматы). Стоит отметить, что алматинская команда побеждала на турнире два года подряд — в 2015 и 2016-ом.

На счету столичных коллективов — «Астаны» и «Тигров Астаны» — самое большое количество выигранных Кубков. Обе команды побеждали по четыре раза. Причем на счету БК «Астана» самая продолжительная серия побед подряд. Четыре раза, начиная с 2011 года, баскетболисты из столичной команды побеждали в финале. В последних двух розыгрышах клуб «Астана» не выступал в данных соревнованиях.

Как было указано выше, в Кубке выступят шесть команд. Три из них являются участниками Национальной лиги, три играют в Высшей лиге. Полный список участников выглядит следующим образом.

— ПБК «Астана»;

— «Барсы Атырау»;

— «Каспий» Актау;

— «Алматинский Легион»;

— «Капшагай»;

— «Тобол».

Согласно прошедшей ранее жеребьевке все команды разделены на две группы. По итогам группового этапа команды, занявшие третьи места в своих группах, разыграют пятое место. Команды, занявшие первое и второе места в группах, пройдут в полуфинал. Далее разыграют третье и первое место турнира. Групповая стадия пройдет с 8 по 10 марта, а плей-офф с 11 по 12 марта.

В первый игровой день 8 марта состоятся две встречи. В 14:00 столичный клуб проведет матч с командой «Капшагай». Для астанчан данная игра станет отличной проверкой на прочность. Во-первых, отсутствие легионеров может сказаться на общей игре коллектива. Во-вторых, травмы ведущих казахстанских игроков также может сказаться на исходе встречи.

В 16:00 на площадке встретятся действующий чемпион Казахстана «Барсы Атырау» и лидер Высшей лиги А «Тобол».