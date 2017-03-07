Белорусская баскетболистка Елена Левченко выиграла Кубок Турции
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская баскетболистка Елена Левченко выиграла Кубок Турции в составе клуба «Якин Догу», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Турецкая команда белоруски обыграла в финале соперниц из дружины «Абдулла Гюль Университет» — 77:61. Елена Левченко вернулась в феврале в «Якин Догу», который лидирует и в чемпионате Турции, из китайского «Гуандуня».
Сегодня клуб Елены Левченко сыграет на выезде в четвертьфинале в Еврокубке ФИБА с французской командой «Вильнев д’Аск».
Главным стартом женской сборной Беларуси по баскетболу в текущем сезоне станет участие в чемпионате Европы, который с 16 по 25 июня пройдет в Чехии. Подопечные Натальи Трофимовой сыграют на предварительной стадии в группе В с соперницами из Италии (16 июня), Словакии (17 июня) и Турции (19 июня). Сборная, которая займет первое место в группе, выйдет в ¼ финала напрямую. За оставшиеся четыре места в
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