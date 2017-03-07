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7 марта 2017, 12:35 | Баскетбол | БЕЛТА

Белорусская баскетболистка Елена Левченко выиграла Кубок Турции

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская баскетболистка Елена Левченко выиграла Кубок Турции в составе клуба «Якин Догу», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турецкая команда белоруски обыграла в финале соперниц из дружины <span class=error>Абдулла</span> <span class=error>Гюль</span> Университет — 77:61. Елена <span class=error>Левченко</span> вернулась в феврале в <span class=error>Якин</span> Догу который лидирует и в чемпионате Турции из китайского Гуандуня. Увеличить
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Турецкая команда белоруски обыграла в финале соперниц из дружины «Абдулла Гюль Университет» — 77:61. Елена Левченко вернулась в феврале в «Якин Догу», который лидирует и в чемпионате Турции, из китайского «Гуандуня».

Сегодня клуб Елены Левченко сыграет на выезде в четвертьфинале в Еврокубке ФИБА с французской командой «Вильнев д’Аск».

Главным стартом женской сборной Беларуси по баскетболу в текущем сезоне станет участие в чемпионате Европы, который с 16 по 25 июня пройдет в Чехии. Подопечные Натальи Трофимовой сыграют на предварительной стадии в группе В с соперницами из Италии (16 июня), Словакии (17 июня) и Турции (19 июня). Сборная, которая займет первое место в группе, выйдет в ¼ финала напрямую. За оставшиеся четыре места в плей-офф будут сражаться сборные, расположившиеся на вторых и третьих строчках в четырех группах.

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