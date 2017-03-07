Белорусская баскетболистка Елена Левченко выиграла Кубок Турции

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Турецкая команда белоруски обыграла в финале соперниц из дружины «Абдулла Гюль Университет» — 77:61. Елена Левченко вернулась в феврале в «Якин Догу», который лидирует и в чемпионате Турции, из китайского «Гуандуня».

Сегодня клуб Елены Левченко сыграет на выезде в четвертьфинале в Еврокубке ФИБА с французской командой «Вильнев д’Аск».