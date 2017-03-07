Единая лига ВТБ перенесла матч между «Зенитом» и «Пармой» с апреля на март
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Единая лига ВТБ перенесла матч между санкт-петербургским «Зенитом» и пермской «Пармой» с апреля на март, сообщается на официальном сайте петербуржцев.
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Новая дата игры — 18 марта. Встреча состоится в СК «Юбилейный» и начнется в 18:00 мск.
Ранее планировалось, что игра пройдет в
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