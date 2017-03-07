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7 марта 2017, 0:03 | Баскетбол | Р-Спорт

Единая лига ВТБ перенесла матч между «Зенитом» и «Пармой» с апреля на март

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Единая лига ВТБ перенесла матч между санкт-петербургским «Зенитом» и пермской «Пармой» с апреля на март, сообщается на официальном сайте петербуржцев.

МОСКВА 6 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Единая лига <span class=error>ВТБ</span> перенесла матч между <nobr>санкт-петербургским</nobr> Зенитом и пермской Пармой с апреля на март сообщается на официальном сайте петербуржцев. Увеличить
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Новая дата игры — 18 марта. Встреча состоится в СК «Юбилейный» и начнется в 18:00 мск.

Ранее планировалось, что игра пройдет в Санкт-Петербурге 16 апреля.
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