Зоран Лукич может вернуться в «Нижний Новгород»

Какой пост Лукич займёт в команде, Москвин не уточнил.



Лукич возглавлял «Нижний Новгород» с 2008 по 2014 год и довёл клуб до финала Единой лиги ВТБ в последний год работы в нём. После этого сербский специалист какое-то время возглавлял турецкий «Банвит».



С 2016 года «НН» возглавляет Артурс Шталбергс. На данный момент клуб занимает девятое место в Единой лиге ВТБ.