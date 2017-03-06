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6 марта 2017, 0:15 | Баскетбол | Чемпионат.com

Зоран Лукич может вернуться в «Нижний Новгород»

Депутат Государственной думы РФ Денис Москвин сообщил, что в «Нижний Новгород» может вернуться бывший главный тренер команды Зоран Лукич. Об этом депутат написал в «Твиттере».

Какой пост Лукич займёт в команде, Москвин не уточнил.

Лукич возглавлял «Нижний Новгород» с 2008 по 2014 год и довёл клуб до финала Единой лиги ВТБ в последний год работы в нём. После этого сербский специалист какое-то время возглавлял турецкий «Банвит».

С 2016 года «НН» возглавляет Артурс Шталбергс. На данный момент клуб занимает девятое место в Единой лиге ВТБ.
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