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5 марта 2017, 21:39 | Баскетбол | ТАСС

Баскетболисты ЦСКА разгромили «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 101:65 в гостевом матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Баскетболисты ЦСКА разгромили Нижний Новгород в матче Единой лиги ВТБ - Фото Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Кори Хиггинс, в его активе 19 очков. ЦСКА одержал третью победу подряд в турнире.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 19 матчах 17 побед (одну — в овертайме), «Нижний Новгород» с шестью победами идет девятым.

ЦСКА в следующем матче в гостях сыграет с латвийским ВЭФом, «Нижний Новгород» на своей площадке примет красноярский «Енисей». Обе встречи пройдут 12 марта.

В других матчах игрового дня «Астана» обыграла пермскую «Парму» со счетом 88:73, «Химки» оказались сильнее «Цмоки- Минска» — 80:72.
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