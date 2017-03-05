Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в феврале
Атакующий защитник «Химок» Алексей Швед признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в феврале.
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В прошедшем месяце Швед был самым результативным игроком лиги, набирая в среднем по 28,0 очка за матч. Помимо этого он совершал 6,3 передачи и 5,7 подбора за игру и получил средний рейтинг эффективности 29,3.
Усилия Шведа помогла «Химкам» выиграть все три февральских матча — у «Автодора», УНИКСа и «Локомотива-Кубань».
Для защитника «Химок» этот приз MVP стал уже вторым в сезоне — ранее его признали лучшим игроком ноября.
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