Баскетболисты «Астаны» одержали третью подряд победу в Единой лиге ВТБ

Президентский баскетбольный клуб «Астана» одержал победу над пермской «Парамой» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила сегодня, 5 марта, в столице Казахстана и завершилась со счетом 88:73 в пользу хозяев.

Для «Астаны» эта победа стала третьей подряд и девятой в сезоне. Также на счету казахстанского клуба 11 поражений.

Следующий матч «Астана» проведет 18 марта в Риге, где встретится с латвийским клубом ВЭФ. Эта игра начнется в 21:00 по времени столицы Казахстана.

На данный момент «Астана» занимает седьмое место из 13 команд, а «Парма» идет на последней строчке турнирной таблицы. Завершится регулярный чемпионат 23 апреля.