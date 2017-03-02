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2 марта 2017, 18:51 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Парма» подписала контракт с хорватским форвардом Самацем

«Парма» заключила контракт с хорватским форвардом Домагоем Самацем. Договор рассчитан до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Самац выступал в хорватском первенстве за «Цибону» и «Гермес». В составе «Гермеса» его средняя статистика составляла 18,6 очка и 7,6 подбора за игру. В прошлом сезоне форвард играл в США за университет Форт Хэйс.

«Домагой призван добавить нам разнообразия в средней линии. Он очень подвижный, имеет дальний бросок, к тому же получил баскетбольное образование в одном из американских университетов. Желаю ему скорейшего вливания в наш коллектив!» — заявил главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков.
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