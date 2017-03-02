«Зенит» нашел замену Стефану Марковичу

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Демонте Харпер является одним из самых результативных игроков Единой лиги ВТБ в нынешнем сезоне. В составе эстонского «Калева» баскетболист провел 17 матчей, набирая в среднем за игру 16,1 очка и отдавая 5,9 передачи.

— Нам нужен был игрок на позицию первого номера, — рассказал Василий Карасев. —Сейчас команда столкнулась с определенной проблемой: когда отдыхает Маркович, наша игра в нападении становится довольно блеклой. К тому же никто не застрахован от травм. Демонте Харпер — креативный игрок, способный создавать возможности для своих партнеров. У нас есть три снайпера — Райан Тулсон, Янис Тимма и Сергей Карасев. Однако они нуждаются в передачах. Надеюсь, Харпер станет для нас важной единицей в нападении. По крайней мере в «Калеве он проявил себя очень здорово.

Стоит отметить, что кроме Стефана Марковича в составе «Зенита» есть и два российских разыгрывающих — 29-летний Павел Сергеев и 24-летний Артем Вихров. Однако пока они не могут похвастаться стабильной игрой, чередуя удачные игры с провальными. В ¼ финала Еврокубка оба игрока получили более десяти минут игрового времени, но на двоих принесли команде всего пять очков и три передачи. Итогом стало крупное поражение «Зенита» в первом матче серии плей-офф (52:75).

— Мы не смогли взломать оборону «Локомотива» — они заставлять нас делать сложные броски, и зачастую бросали не те люди, которые должны это делать, — продолжил Василий Карасев. — Во второй игре нам надо будет ускорить игру, показать агрессивную защиту. Хотя в позиционной игре мы пока уступаем «Локомотиву». Я надеюсь, что Харпер и Янис Тимма смогут принять участие в матче.

Российские болельщики хорошо помнят Демонте Харпера по выступлениям за белорусский клуб «Цмоки» в Единой лиге ВТБ. В сезоне-2103/14 он был лидером белорусских «драконов» и одним из самых ярких игроков лиги. Незаменимый на «двойке», Харпер отлично использовал свой атлетизм, скорость и спортивную наглость. Проводя на паркете по полчаса, Демонте был важным элементом в системе тренера Дональдаса Кайриса, что, впрочем, впоследствии его и сгубило.

Во время переговоров по условиям нового контракта Харпер выдвинул минскому клубу шокирующие требования. Речь шла не только о существенном увеличении зарплаты — помимо этого Демонте отказывался играть во внутреннем первенстве страны, хотя там «Цмоки» выступали лишь с решающих стадий плей-офф и не ощущали реальной конкуренции.

Руководство минчан идти на уступки отказалось, и игрок покинул клуб. Год Харпер играл в итальянском «Бриндизи», а в прошлом сезоне выступал в польском «Слупске», набирая 12,7 очка за игру.

Надо отметить, что титулов и наград Харпер ни там ни там не снискал. Однако свою статистику смог удержать на приличном уровне, что в итоге создало ему рекламу, привлекшую внимание боссов «Калева». В эстонском клубе американцу хватило всего 17 игр, чтобы добиться приглашения от сильного российского клуба.