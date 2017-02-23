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23 февраля 2017, 9:46 | Баскетбол | ТАСС

Яо Мин стал президентом Китайской баскетбольной ассоциации

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Яо Мин избран президентом Китайской баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает портал TSN.

Это назначение является частью программы по реформированию организации которую ранее возглавляли только правительственные чиновники. Увеличить
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Отмечается, что решение было принято единогласно. Этот шаг является частью программы по реформированию организации, которую ранее возглавляли только правительственные чиновники.

Яо Мин был выбран «Хьюстоном» в первом раунде под общим первым номером на драфте 2002 года. Десять раз он принимал участие в Матчах звезд, в 2003-м был включен в первую сборную новичков НБА. Завершил карьеру в 2011 году, имея в активе 486 матчей за «Хьюстон», в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9 блок-шота. В 2016 году он был введен в баскетбольный Зал славы.
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