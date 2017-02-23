Яо Мин стал президентом Китайской баскетбольной ассоциации

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Отмечается, что решение было принято единогласно. Этот шаг является частью программы по реформированию организации, которую ранее возглавляли только правительственные чиновники.