Яо Мин стал президентом Китайской баскетбольной ассоциации
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший центровой клуба национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон» Яо Мин избран президентом Китайской баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает портал TSN.
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Отмечается, что решение было принято единогласно. Этот шаг является частью программы по реформированию организации, которую ранее возглавляли только правительственные чиновники.
Яо Мин был выбран «Хьюстоном» в первом раунде под общим первым номером на драфте 2002 года. Десять раз он принимал участие в Матчах звезд, в 2003-м был включен в первую сборную новичков НБА. Завершил карьеру в 2011 году, имея в активе 486 матчей за «Хьюстон», в которых он в среднем набирал по 19 очков, делал по 9,2 подбора, 1,6 передачи, 0,4 перехвата и 1,9
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