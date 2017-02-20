«Автодор» расторг контракт с Маркизом Тигом

«Бывший игрок НБА, пришедший в команду по ходу сезона, не оправдал возложенных на него ожиданий. В чемпионате Единой лиги ВТБ 23-летний американский защитник провёл 9 матчей, в которых его средняя статистика составила 5,8 очка, 4,4 передачи, 2,1 подбора и 0,7 перехвата за 20:22 минуты. Баскетбольный клуб “Автодор” желает Маркизу успехов в дальнейшей карьере», — отмечается на официальном сайте саратовской команды.