Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/28838068/
20 февраля 2017, 15:53 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Автодор» расторг контракт с Маркизом Тигом

Баскетбольный клуб «Автодор» принял решение расстаться с американским защитником Маркизом Тигом. Соглашение с баскетболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Бывший игрок НБА, пришедший в команду по ходу сезона, не оправдал возложенных на него ожиданий. В чемпионате Единой лиги ВТБ 23-летний американский защитник провёл 9 матчей, в которых его средняя статистика составила 5,8 очка, 4,4 передачи, 2,1 подбора и 0,7 перехвата за 20:22 минуты. Баскетбольный клуб “Автодор” желает Маркизу успехов в дальнейшей карьере», — отмечается на официальном сайте саратовской команды.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России