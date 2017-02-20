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https://sport.mail.ru/news/basketball/28837587/
20 февраля 2017, 15:45 | Баскетбол | Чемпионат.com

Иванович: «Химки» готовы к противостоянию с УНИКСом

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«УНИКС — очень хорошая и целостная команда, которая принимает участие в Евролиге и борется с сильнейшими клубами. Их лидерами являются Колом и Лэнгфорд. Колом, на мой взгляд, вообще один из лучших игроков при розыгрыше пик-н-роллов и ситуаций “два на два”, а Лэнгфорд, возможно, лучший баскетболист в Европе на своей позиции.

Нас ждёт очень тяжёлый матч, но мы постараемся его выиграть. Мы готовы к этому противостоянию. Главное — не ввязаться в ритм, который предложит соперник, мы должны показать свою игру», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Химок».
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