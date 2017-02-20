Йокич: Теодосич не хочет переходить в НБА, чтобы сидеть на скамейке

«Думаю, Милош точно сможет заиграть в НБА. Он очень талантливый. Мне кажется, он хочет выступать здесь. Но я знаю, что он не хочет переходить в НБА, чтобы сидеть на скамейке. Он будет играть здесь, это лишь вопрос времени», — приводит слова Йокича CBS Sports.



Напомним, ранее стало известно, что «Денвер» хочет подписать Теодосича предстоящим летом.