Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/28836568/
20 февраля 2017, 14:53 | Баскетбол | Чемпионат.com

Йокич: Теодосич не хочет переходить в НБА, чтобы сидеть на скамейке

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал возможность перехода в НБА своего партнёра по сборной Сербии защитника Милоша Теодосича, который выступает за ЦСКА.

«Думаю, Милош точно сможет заиграть в НБА. Он очень талантливый. Мне кажется, он хочет выступать здесь. Но я знаю, что он не хочет переходить в НБА, чтобы сидеть на скамейке. Он будет играть здесь, это лишь вопрос времени», — приводит слова Йокича CBS Sports.

Напомним, ранее стало известно, что «Денвер» хочет подписать Теодосича предстоящим летом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России