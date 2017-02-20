Фредетт набрал 73 очка в матче Китайской баскетбольной ассоциации

Стоит отметить, что этот результат стал 4-м лучшим в истории китайской лиги. Ранее за один матч больше Фредетта набирали Бобби Браун (74), Куинси Даби (75) и Эррик Макколам (82).



Напомним, что Джиммер был выбран на драфте 2011 года под 10-м номером. Он провёл в НБА пять сезонов за «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс».