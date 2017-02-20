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https://sport.mail.ru/news/basketball/28834291/
20 февраля 2017, 12:03 | Баскетбол | Чемпионат.com

Фредетт набрал 73 очка в матче Китайской баскетбольной ассоциации

Защитник «Шанхай Шаркс» Джиммер Фредетт набрал 73 очка в поединке Китайской баскетбольной ассоциации против «Чжэцзян Лайонс».

Стоит отметить, что этот результат стал 4-м лучшим в истории китайской лиги. Ранее за один матч больше Фредетта набирали Бобби Браун (74), Куинси Даби (75) и Эррик Макколам (82).

Напомним, что Джиммер был выбран на драфте 2011 года под 10-м номером. Он провёл в НБА пять сезонов за «Сакраменто Кингз», «Чикаго Буллз», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс».
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