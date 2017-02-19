Дабл-дабл Крубалли помог «Астане» обыграть «Цмоки-Минск»
Казахстанская «Астана» на выезде обыграла белорусский «Цмоки-Минск» со счётом 80:70 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.
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В первой половине встречи гости смогли создать себе двузначный задел. После большого перерыва «Минск» прибавил и сократил отставание, но ликвидировать его не смог и в концовке «Астана» вернула прежнее преимущество.
Результативнее всех в этом матче оказался форвард победителей Усман Крубалли, который набрал 23 очка и совершил 10 подборов. В составе «Минска» 18 очков набрал защитник Антонио Грэйвз.
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