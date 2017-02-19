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19 февраля 2017, 16:50 | Баскетбол | БЕЛТА

Баскетболистки сборной Беларуси начали тренировочный сбор в Раубичах

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки национальной сборной Беларуси сегодня начали первый в нынешнем году тренировочный сбор, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новый главный тренер команды Наталья <span class=error>Трофимова</span> и ее ассистент Алексей <span class=error>Пынтиков</span> вызвали в тренировочный лагерь в <span class=error>Раубичи</span> 14 баскетболисток: Увеличить
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Новый главный тренер команды Наталья Трофимова и ее ассистент Алексей Пынтиков вызвали в тренировочный лагерь в Раубичи 14 баскетболисток:

Екатерина Рыбалко, Александра Шевченко, Анастасия Сущик, Анна Лаппо, Евгения Степанова, Виктория Гаспер (все — «Цмокi-Мiнск»); Мария Адащик, Анна Брич, Юлия Рытикова (все — «Горизонт», Минск); Светлана Кудряшова, Наталия Дашкевич, Арина Мосько, Алена Голубева (все — «Олимпия», Гродно); Наталья Горбачева («Виктория», Гродно).

Занятия команды продлятся до 28 февраля. В тренерский штаб также входит известный в прошлом белорусский биатлонист Вадим Сашурин, который отвечает за общефизическую подготовку спортсменок. В этом году баскетболисткам сборной Беларуси предстоит выступить на чемпионате Европы, который пройдет с 16 по 25 июня в Чехии. На первом этапе соревнований белоруски сыграют в группе В вместе с командами Италии, Словакии и Турции.

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