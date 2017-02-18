«Будивельник» увеличил отрыв от «Химика» в баскетбольной Суперлиге
Киевляне обыграли одесскую БИПА, в то время как южненцы проиграли «Черкасским Мавпам».
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В субботу состоялись матчи очередного тура регулярного первенства украинской баскетбольной Суперлги, в которых столичный «Будивельник» обыграл одесскую БИПА, а южненский «Химик» уступил «Черкасским Мавпам», сообщает официальный сайт соревнований.
Черкасские Мавпы — Химик 84:83 (19:14, 26:26, 19:18, 9:15, 11:10).
Черкасские Обезьяны: Кольченко 25, Кальниченко 19, Дэвис 14 + 5 подборов.
Химик: Смит 21 + 5 передач, Петров 14, Антипов 11, Сидоров 11, Ряды 10 + 6 подборов.
Будивельник — БИПА 81:59 (15:18, 22:10, 27:15, 17:16).
«Строитель»: Стефенс 17 + 9 подборов, Крутоус 15, 10 Филдс.
БИПА: Челован 19 + 5 подборов, Фандербурк 13, Кушниров 9, Артамонов 6 + 6 передач.
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