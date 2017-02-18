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18 февраля 2017, 23:39 | Баскетбол | УНИАН

«Будивельник» увеличил отрыв от «Химика» в баскетбольной Суперлиге

Киевляне обыграли одесскую БИПА, в то время как южненцы проиграли «Черкасским Мавпам».

Киевляне обыграли одесскую <span class=error>БИПА</span> в то время как <span class=error>южненцы</span> проиграли Черкасским <span class=error>Мавпам</span>. Увеличить
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В субботу состоялись матчи очередного тура регулярного первенства украинской баскетбольной Суперлги, в которых столичный «Будивельник» обыграл одесскую БИПА, а южненский «Химик» уступил «Черкасским Мавпам», сообщает официальный сайт соревнований.

Черкасские Мавпы — Химик 84:83 (19:14, 26:26, 19:18, 9:15, 11:10).

Черкасские Обезьяны: Кольченко 25, Кальниченко 19, Дэвис 14 + 5 подборов.

Химик: Смит 21 + 5 передач, Петров 14, Антипов 11, Сидоров 11, Ряды 10 + 6 подборов.

Будивельник — БИПА 81:59 (15:18, 22:10, 27:15, 17:16).

«Строитель»: Стефенс 17 + 9 подборов, Крутоус 15, 10 Филдс.

БИПА: Челован 19 + 5 подборов, Фандербурк 13, Кушниров 9, Артамонов 6 + 6 передач.

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