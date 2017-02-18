Адетокунбо стал европейским игроком года по версии Eurohoops
Форвард «Милуоки Макс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо признан европейским игроком 2016 года по версии Eurohoops.
Адетокунбо выиграл приз по итогам голосования болельщиков (22 939 голоса) и редакций в разных странах Европы. В четырёх из шести стран грек возглавил рейтинг по мнению журналистов.
Также в пятёрку лучших вошли сразу два игрока московского ЦСКА Милош Теодосич (2 897) и Нандо де Коло (784), Богдан Богданович (13 721) из «Фенербахче» и Никола Йокич из «Денвер Наггетс» (530).
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