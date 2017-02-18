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18 февраля 2017, 0:33 | Баскетбол | Известия.Ру

Московский баскетбольный ЦСКА планирует вернуть Алексея Шведа

Московский баскетбольный ЦСКА планирует вернуть Алексея Шведа, выступающего сейчас в «Химках».

Московский баскетбольный ЦСКА планирует вернуть Алексея Шведа выступающего сейчас в Химках. Увеличить
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Ранее Швед три года выступал в НБА, а с 2005 по 2012 год защищал честь ЦСКА, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Планируется, что Швед заменит в составе «армейцев» Милоша Теодосича, который уедет в заокеанскую лигу.
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