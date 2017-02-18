Московский баскетбольный ЦСКА планирует вернуть Алексея Шведа

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Ранее Швед три года выступал в НБА, а с 2005 по 2012 год защищал честь ЦСКА, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Планируется, что Швед заменит в составе «армейцев» Милоша Теодосича, который уедет в заокеанскую лигу.