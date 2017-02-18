Московский баскетбольный ЦСКА планирует вернуть Алексея Шведа
Московский баскетбольный ЦСКА планирует вернуть Алексея Шведа, выступающего сейчас в «Химках».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее Швед три года выступал в НБА, а с 2005 по 2012 год защищал честь ЦСКА, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Планируется, что Швед заменит в составе «армейцев» Милоша Теодосича, который уедет в заокеанскую лигу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter