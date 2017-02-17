Баскетболисты «Сахалина» обыграли ТЕМП-СУМЗ-УГМК и вышли в финал Кубка России

Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой «Сахалина» со счетом 87:75 (26:12, 10:21, 25:22, 26:20). Самым результативным в составе победителей стал Артем Комолов, набравший 25 очков. У команды ТЕМП-СУМЗ-УГМК на паркете выделялся Алимджан Федюшин, в активе которого 20 очков.

В финале 19 февраля «Сахалин» встретится с «Новосибирском», ТЕМП-СУМЗ-УГМК в этот же день сыграет с пермской «Пармой» в матче за третье место.