Баскетболисты «Сахалина» обыграли ТЕМП-СУМЗ-УГМК и вышли в финал Кубка России
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Баскетболисты «Сахалина» обыграли ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) в полуфинальном матче Кубка России и вышли в финал турнира.
Встреча, прошедшая в пятницу в Екатеринбурге, завершилась победой «Сахалина» со счетом 87:75 (26:12, 10:21, 25:22, 26:20). Самым результативным в составе победителей стал Артем Комолов, набравший 25 очков. У команды
В финале 19 февраля «Сахалин» встретится с «Новосибирском»,
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