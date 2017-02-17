«Строитель» установил рекорд посещаемости в баскетбольной Суперлиге

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Последний матч лидеров баскетбольной Суперлиги Пари-Матч «Будивельник» — «Химик» посетили накануне 4 200 болельщиков, сообщает Федерация баскетбола Украины.

Это рекорд посещаемости чемпионата Украины в элитном дивизионе текущего сезона и самый большой показатель за последние несколько сезонов.

Как сообщал УНИАН, «Будивельник» вырвал победу в битве лидеров Суперлиги Пари-Матч, выиграв у «Химика» со счетом 76:74.

Несмотря на вместимость столичного Дворца спорта «Будивельник» является безоговорочным лидером текущего сезона Суперлиги Пари-Матч по посещаемости своих поединков.

Топ-5 поединков Суперлиги Пари-Матч по посещаемости.

Будивельник — Химик — 4 200 (16 февраля).

Будивельник — Черкасские Мавпы — 3 800 (14 января).

Будивельник — Черкасские Мавпы — 2 500 (7 октября).

Будивельник — Днепр — 2 200 (29 октября).

Будивельник — Николаев — 2 000 (10 ноября).