«Строитель» установил рекорд посещаемости в баскетбольной Суперлиге
Матч против «Химика» посетило более четырех тысяч болельщиков.
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Последний матч лидеров баскетбольной Суперлиги
Это рекорд посещаемости чемпионата Украины в элитном дивизионе текущего сезона и самый большой показатель за последние несколько сезонов.
Как сообщал УНИАН, «Будивельник» вырвал победу в битве лидеров Суперлиги
Несмотря на вместимость столичного Дворца спорта «Будивельник» является безоговорочным лидером текущего сезона Суперлиги
Топ-5 поединков Суперлиги
Будивельник — Химик — 4 200 (16 февраля).
Будивельник — Черкасские Мавпы — 3 800 (14 января).
Будивельник — Черкасские Мавпы — 2 500 (7 октября).
Будивельник — Днепр — 2 200 (29 октября).
Будивельник — Николаев — 2 000 (10 ноября).
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