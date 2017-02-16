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https://sport.mail.ru/news/basketball/28803841/
16 февраля 2017, 23:03 | Баскетбол | Известия.Ру

«Зенит» впервые в истории обыграл ЦСКА в Единой лиге

Героем матча стал сербский защитник петербургского клуба Стефан Маркович.

Героем матча стал сербский защитник петербургского клуба <span class=error>Стефан</span> Маркович. Увеличить
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В рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» нанес московскому ЦСКА второе поражение (90:77). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Стефан Маркович, набравший 19 очков. Десять и более очков в составе петербургского клуба также набрали: Райан Тулсон (15 очков), Янис Тимма (14), Аарон Уайт (13) и Тревор Мбакве (10). Самый результативным баскетболистом в составе армейцев стал Виталий Фридзон (13 очков). .

Таким образом, «Зенит впервые в своей истории обыграл ЦСКА в Единой лиге. Также подопечные Василия Карасева взяли реванш за разгромное поражение в первой круге (56:105).
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