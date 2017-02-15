Делай как Нандо. Что стоит за интересом «Денвера» к Теодосичу?
В европейских СМИ активно обсуждается возможность отъезда Милоша Теодосича в НБА по окончании сезона. Но напрасно.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Слухи о возможном переезде плеймейкера ЦСКА Милоша Теодосича в США по окончании текущего сезона произвели эффект разорвавшейся бомбы. И это неудивительно, ведь речь идёт не только о лидере «армейцев», а об одном из индивидуально сильнейших (если не сильнейшем вообще) баскетболистов, выступающих по эту сторону Атлантики. «Чемпионат» выясняет, что стоит за информацией о готовности «Денвера» предложить сербскому маэстро выгодный с финансовой точки зрения контракт, и следует ли эту самую информацию вообще воспринимать за чистую монету.
Хорош тот, кого у нас нет
Сомневаться, что скауты клубов НБА прекрасно отдают себе отчёт в том, кто такой Теодосич и с чем он ест своих визави, не приходится. Достаточно просмотреть заокеанскую прессу накануне очных противостояний «звёздно-полосатой» дружины с сербами на Олимпиаде в
отношениях функционер, а затем самые известные, титулованные и высокооплачиваемые баскетболисты планеты едва не получили болезненный подзатыльник от человека, гениально раскручивающего «пик-н-роллы» и лучше любого другого европейца обостряющего игру после выхода на паркет со скамейки запасных.
Вместе с тем, бразильский бенефис Теодосича
Можно долго рассуждать, что стало тому виной — действующий ли договор Теодосича с ЦСКА, печальная ли привычка исчезать в решающих поединках, или, скажем, «минусовая» защита против скоростных и атлетичных американских защитников. Но это лишнее. Гораздо более интересна следующая деталь: в межсезонье-2016 в НБА, за вычетом Родригеса, не уехала ни одна состоявшаяся звезда Евролиги. Ни пара бигмэнов «Фенербахче» Экпе Удо — Ян Веселы, ни Серхио Юй, агенты которого в своё время получили немало звонков из «Хьюстона», ни французский «армеец» Нандо де Коло.
Стратегический ход
Кстати, о де Коло. Дело в том, что интерес к Нандо тоже приписывали «Наггетс», причём в схожей с нынешним положением Милоша ситуации. Великолепные выступления на всех фронтах, претензии на абсолютное большинство индивидуальных наград на клубном уровне, несколько неожиданный и всё ещё оспариваемый, но статус лидера сильной национальной сборной. И контрактный год — Теодосич, как известно, по окончании сезона-2016/17 становится свободным агентом. Менеджмент ЦСКА, естественно, был готов приложить любые усилия, чтобы сохранить в своих рядах главного героя триумфального «Финала четырёх» Евролиги в Берлине, и выписывал ему новое долгосрочное соглашение с учётом изменившихся реалий. То есть, боролся не с европейскими конкурентами, которых и так превосходит по части финансовых возможностей (не секрет, что платёжная ведомость московского коллектива — наибольшая на континенте), а якобы со вполне реальным клубом НБА, пожелавшим видеть французского бомбардира в своих рядах. Более того, клубом с относительно чистой платёжной ведомостью и пространством для хитрого маневра.
Поскольку Милош в своих интервью не единожды подчёркивал, что получает удовольствие от жизни в Москве и выступлений в Евролиге (а ещё, как кажется, он чисто физически не потянет сумасшедший график команды НБА, способной претендовать на путёвку в
И всё же, если..?
Возраст и манера игры Милоша, впрочем, не являются препятствием для его успешной адаптации в сильнейшей лиге мира. Пабло Приджиони уезжал в НБА в 35 — и становился важным игроком ротации команд, претендовавших на нечто большое и светлое. Попробовав себя в роли жертвы всевозможных нарезок вроде Shaqtin' А Fool, более или менее освоился в «Лос-Анджелес Лейкерс» 33-летний Марселиньо Уэртас, который начал сдавать ещё в «Барселоне», проиграв конкуренцию Томашу Саторански. Наконец, тот же Родригес смог полностью перестроиться в составе «Сиксерс», пожертвовав личной статистикой и осознав, что требуются от него не шальные «бомбы» или акробатические этюды, а посильное участие в становлении плеяды юных «больших».
Теодосичу в марте исполнится
Гипотетический рынок Тео — это организации, находящиеся на ранних стадиях строительства боеспособной команды. Их в НБА хватает: «Финикс» с его внушительным набором будто бы перспективных форвардов и центровых, «Бруклин», откатившийся на самое дно после серии грубых ошибок менеджмента, вечно проблемный «Сакраменто», умудрившийся задаром отпустить Айзею Томаса, «Миннесота», вечно торгующая Рики Рубио, «Даллас», чья перестройка только начинается… Но наш прогноз будет следующим — Милош не рискнёт покидать зону комфорта и за рекордные деньги останется ЦСКА.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter