Делай как Нандо. Что стоит за интересом «Денвера» к Теодосичу?

@milosteodosic4 не выступит в Матче всех звезд @vtbleague. В составе "Звёзд Мира" Милоша заменит защитник @parmabasket Данило Анджушич. Несмотря на то, что Теодосич смог сыграть в последней игре ЦСКА против "Автодора", его реабилитация после травмы продолжается. Игроку необходимо проходить курс консервативной терапии и ежедневные физиотерапевтичекие процедуры. Мы благодарны руководству Единой лиги ВТБ, с пониманием отнесшемуся к ситуации и не ставшему вырывать игрока из важнейшего процесса. Сожалеем, что болельщики не увидят Теодосича на сочинском паркете. Уверены, что отсутствие Милоша на Матче звезд поможет ему набрать форму и порадовать блестящей игрой в ближайших официальных матчах.

