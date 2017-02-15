Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть «Автодор» в Единой лиге ВТБ
Подмосковные «Химки» на выезде переиграли саратовский «Автодор» со счётом 118:109 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.
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На протяжении большей части встречи на паркете шла равная борьба, но со второй четверти химчане стали постепенно набирать преимущество в очках. В заключительной четверти отрыв «Химок» доходил до 11 очков, в концовке «Автодор» сократил разрыв до «-2», но затем «Химки» были точнее и довели матч до победы.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Эрл Роулэнд, который набрал 27 очков. Алексей Швед оформил
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