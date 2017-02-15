Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/28788799/
15 февраля 2017, 20:16 | Баскетбол | Чемпионат.com

Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Подмосковные «Химки» на выезде переиграли саратовский «Автодор» со счётом 118:109 в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Подмосковные Химки на выезде переиграли саратовский <span class=error>Автодор</span> со счётом 118:109 в матче регулярного первенства Единой лиги <span class=error>ВТБ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На протяжении большей части встречи на паркете шла равная борьба, но со второй четверти химчане стали постепенно набирать преимущество в очках. В заключительной четверти отрыв «Химок» доходил до 11 очков, в концовке «Автодор» сократил разрыв до «-2», но затем «Химки» были точнее и довели матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Эрл Роулэнд, который набрал 27 очков. Алексей Швед оформил дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. «Автодору» 23 очка принёс Ник Миннерат.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России