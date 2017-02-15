Суд в Лозанне частично удовлетворил иск Анатолия Мышкина к РФБ

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Таким образом, РФБ выплатит тренеру вознаграждение в размере стоимости услуг, оказанных до официального уведомления о расторжении контракта и пени за просроченные платежи. По информации «Известий», общая сумма выплат Мышкину составит порядка 6,5 млн рублей. Сам тренер рассчитывал получить зарплату, которую, по его мнению, ему должны были начислять до окончания контракта, т.е. августа 2016 года. .

Анатолий Мышкин подтвердил «Известиям» факт завершения судебного процесса в CAS.

— Мои адвокаты готовят письмо в РФБ, чтобы установить сроки выплат. По остальным вопросам я воздержусь от комментариев, — заявил бывший наставник женской сборной.

Интересно, что в октябре 2015 года аналогичный размер выплат Анатолию Мышкину предлагал президент РФБ Андрей Кириленко, однако тренер решил обратиться в CAS.

— Я предлагал Мышкину в полном объеме оплатить фактически оказанные им услуги и расстаться друзьями сразу после принятия исполкомом решения о его отстранении, — отметил «Известия» Кириленко. — Но в своем письме он настаивал на том, что мы должны выплатить ему все деньги до последнего матча Игр-2016 года, куда сборная под его руководством не отобралась. Иными словами, он хотел получить вознаграждение за работу, которую он не сделал и не сделает. Я не мог пойти на это, и в итоге он принял решение обратиться в CAS. Это было его законное право.

Во время судебного разбирательства в Лозанне адвокаты тренера настаивали на выплате ему вознаграждения за весь срок действия соглашения с РФБ. Защита аргументировала это тем, что согласно контракту тренера, федерация была вправе досрочно расторгнуть договор с Анатолием Мышкиным, если сборная не попадает в число участников Олимпийских игр (эта задача не была выполнена). Таким образом, у РФБ имелись основания досрочно расторгнуть контракт, но для этого федерация была обязана письменно уведомить тренера в течение 90 дней после завершения Евробаскета, то есть — до 27 сентября 2015 года. Однако РФБ, по словам адвокатов Мышкина, этого не сделала, тренерский совет по женским сборным собрался только 24 сентября 2015 года.

После выступления на тренерском совете Анатолий Мышкин покинул офис РФБ. Как утверждают защитники специалиста, вопрос об его отставке изначально не поднимался — на заседании его рассмотрели по пункту повестки «Прочее». По словам же представителей РФБ, этот пункт был третьим вопросом в повестке тренерского совета (протокол заседания имелся в распоряжении CAS).

Совет рекомендовал на должность нового главного тренера женской сборной Александра Васина, которого уже 30 сентября 2015 года утвердил исполком. Признавать законным свое отстранение Анатолий Мышкин отказался, а его адвокаты считают, что условия контракта были нарушены.

В CAS не согласились с позицией Анатолия Мышкина, однако суд обязал РФБ рассчитаться с тренером по оказанным им услугам (до даты официального уведомления Мышкина о расторжении контракта). Стоит отметить, что по решению CAS РФБ не будет оплачивать судебные издержки Анатолия Мышкина, так как именно он был инициатором иска.

Напомним, Мышкин был назначен главным тренером женской сборной России по баскетболу 20 декабря 2013 года. Под его руководством команда прошла отбор на чемпионат Европы 2015 года, являвшийся отборочным к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Однако на самом турнире, прошедшем в июне 2015 года в Венгрии и Румынии, сборная России заняла лишь шестое место. В сентябре 2015-го из-за неудовлетворительных результатов сборной на Евробаскете наставник был уволен решением тренерского совета РФБ.

За время тренерской карьеры Анатолий Мышкин становился победителем чемпионата СССР (1989), шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка России (1992−1997), двукратным победителем Кубка Ронкетти (1989, 1997). Будучи баскетболистом, он дважды был бронзовым призером Олимпийских игр (1976, 1980), чемпионом мира-1982, дважды чемпионом Европы (1979, 1981), многократным чемпионом СССР в составе ЦСКА, а также трехкратным обладателем Межконтинентального Кубка и Кубка Наций.