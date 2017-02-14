Быков: «Химки» претендуют на самые высокие места в Лиге ВТБ

«Матч с “Химками” — определённый вызов для нас. Нам будет противостоять сильный соперник, претендующий на самые высокие места в Единой лиге ВТБ. В подмосковной команде много талантливых баскетболистов, а также тренер, умеющий выжимать максимум из имеющегося состава. Лично мне нравятся игры с противниками такого уровня. Необходимо решить задачу и попытаться победить в родных стенах. Несмотря на то что с некоторыми ребятами из стана “Химок” мы совсем недавно отлично провели время на Матче всех звёзд в Сочи, на паркете ДС “Кристалл” нам предстоит игра уже в совершенно другом, бескомпромиссном формате. Очень ждём на трибунах наших болельщиков, ведь с их поддержкой мы всегда играем лучше», — приводит слова Быкова официальный сайт клуба.