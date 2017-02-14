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14 февраля 2017, 20:24 | Баскетбол | Чемпионат.com

Четырёхкратная олимпийская чемпионка из США принимала глюкокортикостероид

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по баскетболу Сью Бёрд принимала кеналог — запрещённый препарат Всемирного антидопингового агентства, который разрешён во внесоревновательный период, сообщает RT.

Стоит отметить, что Бёрд совершила две инъекции кеналога во внесоревновательный период.

Кеналог является глюкокортикостероидом. Также сообщается, что Бёрд принимала мелоксикам — нестероидный противовоспалительный препарат из группы оксикамов, сходный с пироксикамом.

Бёрд известна своими выступлениями за московское «Динамо», «Спарта&К» и УГМК.
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