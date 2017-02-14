Четырёхкратная олимпийская чемпионка из США принимала глюкокортикостероид
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по баскетболу Сью Бёрд принимала кеналог — запрещённый препарат Всемирного антидопингового агентства, который разрешён во внесоревновательный период, сообщает RT.
Стоит отметить, что Бёрд совершила две инъекции кеналога во внесоревновательный период.
Кеналог является глюкокортикостероидом. Также сообщается, что Бёрд принимала мелоксикам — нестероидный противовоспалительный препарат из группы оксикамов, сходный с пироксикамом.
Бёрд известна своими выступлениями за московское «Динамо», «Спарта&К» и УГМК.
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