Четырёхкратная олимпийская чемпионка из США принимала глюкокортикостероид

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Стоит отметить, что Бёрд совершила две инъекции кеналога во внесоревновательный период.



Кеналог является глюкокортикостероидом. Также сообщается, что Бёрд принимала мелоксикам — нестероидный противовоспалительный препарат из группы оксикамов, сходный с пироксикамом.



Бёрд известна своими выступлениями за московское «Динамо», «Спарта&К» и УГМК.