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12 февраля 2017, 15:56 | Баскетбол | «Прессбол»

Женщины. Чемпионат Беларуси. «Горизонт» разгромил «Гомель» и еще два результата

В воскресном матче женского первенства страны (группа " A") «Горизонт» разгромил «Гомель». Кроме того, состоялись еще два поединка группы «B».

Горизонт — Гомель — 99:36 (33:6, 21:11, 22:11, 23:8)

Таблица группы «A»: Горизонт — 31 очко (17 матчей), Цмокi-Мiнск — 28 (16), Олимпия — 27 (15), Гомель — 22 (16).

Полоцк — Виктория — 78:61 (21:15, 30:17, 11:10, 16:19)

Брест — Горизонт-2 — 62:60 (19:17, 12:11, 16:18, 15:14)

Таблица группы «B»: Виктория — 32 (22), Горизонт-2 — 25 (20), Брест — 25 (22), Полоцк — 14 (8).

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