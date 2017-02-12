Женщины. Чемпионат Беларуси. «Горизонт» разгромил «Гомель» и еще два результата
В воскресном матче женского первенства страны (группа " A") «Горизонт» разгромил «Гомель». Кроме того, состоялись еще два поединка группы «B».
Горизонт — Гомель — 99:36 (33:6, 21:11, 22:11, 23:8)
Таблица группы «A»: Горизонт — 31 очко (17 матчей),
Полоцк — Виктория — 78:61 (21:15, 30:17, 11:10, 16:19)
Брест — Горизонт-2 — 62:60 (19:17, 12:11, 16:18, 15:14)
Таблица группы «B»: Виктория — 32 (22), Горизонт-2 — 25 (20), Брест — 25 (22), Полоцк — 14 (8).
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