Единая лига ВТБ рассчитывает проводить Матч звезд ежегодно

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«Следующий сезон будет еще плотнее по своей насыщенности, учитывая матчи сборных. Но мы хотим, чтобы Матч звезд был ежегодным. При этом точно скажу, что он не всегда будет проходить в Сочи. Мы будем менять места проведения», — сказал Иванов.

Первый в истории Единой лиги ВТБ Матч звезд пройдет в Сочи 11 февраля.

«В Сочи собрались друзья баскетбола и спасибо им за это. Сергей Кущенко и Илона Корстин приложили максимум, чтобы организовать это мероприятие. Баскетбол — первый летний вид спорта, который заполнит полностью дворец в Сочи. Лига старается быть не халявщиком, а партнером, говоря словами Лени Голубкова, и наши партнеры говорят, что по сравнению с другими видами спорта, не будем их называть, приятно иметь дело с баскетболом», — добавил Иванов.