Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу в Сочи проданы
СОЧИ, 10 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Все билеты на первый в истории Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу проданы. Об этом ТАСС рассказала генеральный директор Единой лиги Илона Корстин.
Матч звезд пройдет 11 февраля в Сочи, во дворце спорта «Большой».
«Вместимость арены чуть больше 10 тыс. мест и в продажу поступило около 8 тысяч билетов. Места у паркета были отданы в рамках спонсорских обязательств партнерам, спонсорам. А эти 8 тысяч все проданы, — сказала Корстин. — Насколько мы знаем, в Сочи такого ажиотажа на спортивных событиях не было давно. Это одна из рекордных продаж для города».
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