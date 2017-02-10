Все билеты на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу в Сочи проданы

Матч звезд пройдет 11 февраля в Сочи, во дворце спорта «Большой».

«Вместимость арены чуть больше 10 тыс. мест и в продажу поступило около 8 тысяч билетов. Места у паркета были отданы в рамках спонсорских обязательств партнерам, спонсорам. А эти 8 тысяч все проданы, — сказала Корстин. — Насколько мы знаем, в Сочи такого ажиотажа на спортивных событиях не было давно. Это одна из рекордных продаж для города».