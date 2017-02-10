Штат федерации баскетбола сократили на треть

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В январе 2017 года штат Российской федерации баскетбола (РФБ) сократился на 30%. По информации «Известий», в рамках реструктуризации в организации были упразднены департаменты любительского баскетбола и маркетинга и пиара. Сотрудники этих отделов, которым удалось избежать увольнения, были переведены в департамент развития. Всего баскетбольную федерацию покинуло около 20 человек, в том числе руководитель маркетингового направления, супруга президента РФБ Андрея Кириленко Мария Лопатова.

В интервью «Известиям» Мария Лопатова объяснила причины сокращения штата РФБ.

— Прошлый год мы работали в авральном режиме — гасили долги федерации, которые остались от прошлого руководства, искали новых партнеров и спонсоров, занимались организацией мероприятий и созданием новых направлений, — рассказала Мария Лопатова. — Постепенно ситуация стабилизировалась, и мы решили заняться оптимизацией расходов. Нам было интересно привести федерацию к современной модели управления, поэтому было принято решение о реструктуризации. Мы проанализировали деятельность всех департаментов, КПД каждого сотрудника. В итоге часть отделов было решено сократить — кто-то из сотрудников был уволен, кто-то переведен в другой отдел. Таким образом, штатное расписание уменьшилось на 20−30%. Наша цель — сократить расходы РФБ и повысить эффективность труда. Конечно, теперь на оставшихся работников федерации ляжет чуть больше обязанностей, чем раньше. .

Мария Лопатова рассказала и о том, почему она приняла решение уйти из федерации.

— За год работы мы поняли, что не имеем оснований для содержания самостоятельного отдела маркетинга и пиара, — заявила экс-руководитель департамента РФБ. — К сожалению, в нашей стране пока нет рынка сбыта баскетбола, поэтому функционал отдела был сильно ограничен. В январе 2017 года часть людей из моего департамента и департамента любительского баскетбола, который ранее возглавлял Алексей Саврасенко, перешли в департамент развития. .

Андрей Кириленко стал президентом РФБ в конце августа 2015-го. На тот момент, по его словам, долг организации составлял около 280 млн рублей. На встрече с журналистами в феврале 2017 года глава баскетбольной федерации отметил, что РФБ планирует погасить все задолженности нынешним летом.

— Часть долгов будет реструктуризирована, — рассказал глава РФБ. — Вопросы вызывают лишь задолженности перед судьями за сезон-2014/15, но мы постараемся это решить.

По информации «Известий», общая задолженность РФБ перед 160 арбитрами категорий A и B составляет около 17 млн рублей.

В рамках ограниченного бюджета РФБ под руководством Андрея Кириленко осуществила несколько знаковых проектов. Во-первых, начал свою работу РФБ ТВ. За год на интернет-канале было показано около 4,5 тыс. игр: матчи U-16 и U-18, а также все женские и мужские профессиональные турниры за исключением Единой лиги ВТБ. В сентябре 2016 года федерация договорилось о бесплатных трансляциях игр Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В июле 2016 года РФБ провела в Москве праздник баскетбола «Экспо-баскет». Он задумывался как аналог «звездного уикенда НБА» — когда в один город съезжаются баскетбольные специалисты, болельщики и бизнес-ориентированные люди, которые хотят ассоциировать себя с этим видом спорта. Мероприятие посетило около 20 тыс. человек.

Также в федерации была внедрена программа CRM (Customer Relationship Management). РФБ паспортизировала всех игроков, которые выступают в турнирах под ее эгидой. Следующая задача — паспортизировать всех баскетболистов, играющих на полупрофессиональном уровне на территории РФ и вести их статистику. Имея электронное досье на спортсмена, занимающегося в СДЮШ, в РФБ могут следить за его успехами и продвигать его на более высокий уровень.