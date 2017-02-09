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9 февраля 2017, 19:41 | Баскетбол | Чемпионат.com

Теодосич: Надеюсь, буду на Матче звёзд Единой лиги ВТБ в следующем году

Разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич выразил надежду, что попадёт на Матч звёзд Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Серб был выбран в стартовый состав команды «Звёзд мира», но вынужден пропустить игру, так как восстанавливается после повреждения.

«Я хотел бы быть с вами в Сочи и благодарю всех, кто голосовал за меня. Я хотел бы быть там и отлично провести время. К сожалению, я не могу стать частью большого шоу и надеюсь, что буду там в следующем году», — приводит слова Теодосича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
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