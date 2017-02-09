Теодосич: Надеюсь, буду на Матче звёзд Единой лиги ВТБ в следующем году

«Я хотел бы быть с вами в Сочи и благодарю всех, кто голосовал за меня. Я хотел бы быть там и отлично провести время. К сожалению, я не могу стать частью большого шоу и надеюсь, что буду там в следующем году», — приводит слова Теодосича пресс-служба Единой лиги ВТБ.