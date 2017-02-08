«Локомотив-Кубань» оштрафован на 900 тыс. рублей за проблемы на матче с «НН»
Единая лига ВТБ оштрафовала краснодарский «Локомотив-Кубань» на 895 тыс. рублей за технические проблемы на матче с «Нижним Новгородом». Проблемы с табло и другой электроникой поставили матч под угрозу срыва и задержали его начало.
Директорат лиги установил, что «Локомотив» нарушил 11 пунктов регламента турнира, за что наложил на него штраф в размере 595 тыс. рублей. Ещё на 300 тыс. клуб оштрафовали за срыв телетрансляции.
Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 88:75.
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