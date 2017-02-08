«Локомотив-Кубань» оштрафован на 900 тыс. рублей за проблемы на матче с «НН»

Директорат лиги установил, что «Локомотив» нарушил 11 пунктов регламента турнира, за что наложил на него штраф в размере 595 тыс. рублей. Ещё на 300 тыс. клуб оштрафовали за срыв телетрансляции.



Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 88:75.