«Химки»: Бунгу-Коло пропустит минимум 10 дней и не сыграет в Матче звезд Лиги ВТБ
ХИМКИ (Московская область), 8 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Французский баскетболист «Химок» Нобел Бунгу-Коло из-за травмы колена пропустит не менее десяти дней и не сможет принять участие в первом в истории Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе подмосковного клуба.
Матч всех звезд Лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля.
«Бунгу-Коло получил травму колена в игре Кубка Европы с “Литкабелисом”, форвард пропустит от десяти дней. В Матче звезд Единой лиги ВТБ баскетболист участия не примет. Под вопросом и участие защитника “Химок” Вячеслава Зайцева», — сообщили в
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