«Химки»: Бунгу-Коло пропустит минимум 10 дней и не сыграет в Матче звезд Лиги ВТБ

Матч всех звезд Лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля. Бунгу-Коло должен был принять участие в конкурсах трехочковых бросков и по броскам сверху.

«Бунгу-Коло получил травму колена в игре Кубка Европы с “Литкабелисом”, форвард пропустит от десяти дней. В Матче звезд Единой лиги ВТБ баскетболист участия не примет. Под вопросом и участие защитника “Химок” Вячеслава Зайцева», — сообщили в пресс-службе «Химок».