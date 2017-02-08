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8 февраля 2017, 20:08 | Баскетбол | Р-Спорт

«Химки»: Бунгу-Коло пропустит минимум 10 дней и не сыграет в Матче звезд Лиги ВТБ

ХИМКИ (Московская область), 8 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Французский баскетболист «Химок» Нобел Бунгу-Коло из-за травмы колена пропустит не менее десяти дней и не сможет принять участие в первом в истории Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе подмосковного клуба.

Матч всех звезд Лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля. Бунгу-Коло должен был принять участие в конкурсах трехочковых бросков и по броскам сверху.

«Бунгу-Коло получил травму колена в игре Кубка Европы с “Литкабелисом”, форвард пропустит от десяти дней. В Матче звезд Единой лиги ВТБ баскетболист участия не примет. Под вопросом и участие защитника “Химок” Вячеслава Зайцева», — сообщили в пресс-службе «Химок».
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