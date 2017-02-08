УНИКС не будет продлевать контракт с Полом Столлом
По окончании сезона-2016/17 разыгрывающий УНИКСа Пол Столл станет свободным агентом. По информации «Известий», казанский клуб не заинтересован в продлении контракта с мексиканским легионером.
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Пол Столл пополнил состав УНИКСа в конце ноября 2016 года. Решение пригласить 31-летнего игрока было продиктовано серьезной травмой Антона Понкрашова. После потери
Однако
Президент казанской команды Евгений Богачев подтвердил информацию о скором расставании с чемпионом Кубка Америки ФИБА 2013 года.
— Столла мы брали под конкретную задачу — заменить травмированного Понкрашова в играх Евролиги, — рассказал «Известиям» Евгений Богачев. — Контракт с ним подписан до мая 2017 года, но наше выступление в Евролиге, скорее всего, закончится в апреле. Поэтому Столл месяц поработает инструктором в молодежной академии, а затем мы расстанемся. Увы, но согласно правилам он не сможет помочь нам в
Мексиканец хорошо знаком любителям российского баскетбола. В прошлом сезоне Пол Столл был лидером саратовского «Автодора», в среднем набирая 14,6 очка, 3,1 подбора и 7,6 передачи в Единой лиге ВТБ. В Европе игрок выступал за «Маккаби» (Хайфа) и турецкий «Трабзонспор». В составе «Маккаби» он выиграл чемпионат Израиля-2012/13 и вошел в символическую пятерку сезона. .
За сборную Мексики Столл выступает с 2010 года, став в ее составе победителем чемпионата Америки-2013, чемпионом Центральной Америки-2014 и серебряным призером Панамериканских игр-2011.
За УНИКС Столл сыграл пока в 12 матчах Евролиги. Средние показатели разыгрывающего за матч — 4,3 очка и 2,8 передачи. До полноценного возвращения Антона Понкрашова мексиканец продолжал получать игровое время в самом престижном клубном турнире Европы. После 21-го сыгранного матча УНИКС занимает 13-место в регулярном сезоне, имея в своем активе семь побед.
Напомним, Пол Столл прибыл в расположение УНИКСа одновременно с форвардом Орландо Джонсоном. 27-летний американец подписал контракт с российской командой на три месяца. За этот период
— С Джонсоном вышла такая же ситуация, что и со Столлом, — продолжил президент УНИКСа. — Мы взяли его на замену травмированному Коти Кларку. Когда Кларк вернулся в строй, мы предложили Джонсону продлить договор и остаться до конца сезона. Однако его представители захотели повышения зарплаты в три раза. Он хороший игрок, но явно не сделал тут ничего революционного. Мы попрощались. Желаем ему удачи в продолжении карьеры.
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