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8 февраля 2017, 0:38 | Баскетбол | Чемпионат.com

Защитник «Пармы» Анджушич продолжит карьеру в УНИКСе

Как стало известно «Чемпионату», защитник пермской «Пармы» Данило Анджушич продолжит карьеру в казанском УНИКСе.

25-летний серб будет играть в УНИКСе до конца сезона-2017/18.

В нынешнем сезоне Анджушич принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем по 19,8 очка, совершал по 3,8 подбора и отдавал по 3,7 передачи в среднем за игру. Кроме того, серб занял место травмированного Милоша Теодосича в составе сборной мира на Матч звёзд Лиги ВТБ.
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