Защитник «Пармы» Анджушич продолжит карьеру в УНИКСе

25-летний серб будет играть в УНИКСе до конца сезона-2017/18.



В нынешнем сезоне Анджушич принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем по 19,8 очка, совершал по 3,8 подбора и отдавал по 3,7 передачи в среднем за игру. Кроме того, серб занял место травмированного Милоша Теодосича в составе сборной мира на Матч звёзд Лиги ВТБ.