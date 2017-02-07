Умерла чемпионка мира и Европы по баскетболу Евгения Кочергина
Скончалась она на 75 году жизни.
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Скончалась заслуженный тренер Украины по баскетболу, чемпионка мира и Европы Евгения Кочергина. Об этом в соцсети сообщила игрок сборной Украины Дарья Завидная.
«Вы всегда будете в наших сердцах!!! Спасибо за все, что сделали для нас! Пусть земля будет пухом. Лучший и Любимый тренер», — написала она.
Информация была опубликована вчера, 6 февраля.
Отметим, Евгения Кочергина трижды выигрывала чемпионат Европы и дважды — чемпионат мира в составе сборной СССР. Свою карьеру начинала в составе «Спартака» (Днепропетровск), выступала также за «Динамо» (Киев).
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