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7 февраля 2017, 14:33 | Баскетбол | 112.ua

Умерла чемпионка мира и Европы по баскетболу Евгения Кочергина

Скончалась она на 75 году жизни.

Скончалась она на 75 году жизни. Увеличить
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Скончалась заслуженный тренер Украины по баскетболу, чемпионка мира и Европы Евгения Кочергина. Об этом в соцсети сообщила игрок сборной Украины Дарья Завидная.

«Вы всегда будете в наших сердцах!!! Спасибо за все, что сделали для нас! Пусть земля будет пухом. Лучший и Любимый тренер», — написала она.

Информация была опубликована вчера, 6 февраля.

Отметим, Евгения Кочергина трижды выигрывала чемпионат Европы и дважды — чемпионат мира в составе сборной СССР. Свою карьеру начинала в составе «Спартака» (Днепропетровск), выступала также за «Динамо» (Киев).

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