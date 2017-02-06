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«Локомотив-Кубань» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 12 матчей, чудом избежав технического поражения за неполадки с электронным табло.

За неделю до Матча звезд в Сочи — одного из важнейших событий сезона в Единой лиге ВТБ и уж точно самого привлекательного для нейтральных зрителей, — организаторам турнира меньше всего нужны были любого рода неприятности.

И уж точно не хотелось бы скандала. А он взял и случился. Причем в городе, который в последние годы считался едва ли не образцовым по части развития профессионального баскетбола — Краснодаре.

Домашняя арена «Локомотива-Кубань», принимавшая в прошлом не один десяток поединков Евролиги и отвечающая наиболее требовательным из всех стандартов, неожиданно не справилась с выпавшими на нее нагрузками. Среди недели в «Баскет-Холле» в рамках Еврокубка гостила испанская «Гран Канария», и была принята по высшему разряду. Но по прошествии нескольких дней на Кубани внезапно отказала техника — да так, что запустить электронное табло местным специалистам, несмотря на все старания, не удалось.

Арбитры, призванные обслуживать поединок «Локо» с «Нижним Новгородом», ведущим отчаянную погоню за восьмеркой претендентов на плей-офф, проявляли недюжинное терпение, предоставляя принимающей стороне возможность устранить неполадки. Спустя 40 минут с момента времени начала встречи, впрочем, оно лопнуло.

После символического стартового вбрасывания было объявлено о присуждении хозяевам технического поражения со счётом 0:20, а клуб пообещал вернуть раздосадованным болельщикам средства, потраченные на приобретение билетов на игру.

И «Локомотив», и Лига ВТБ в целом понесли репутационные потери — в частности, из-за срыва прямой трансляции встречи, чего телевизионщики очень и очень не любят, — но, казалось бы, ничего экстраординарного не произошло. Техника, хоть и исключительно редко в наши дни, но все же отказывает практически во всех сильнейших лигах мира, включая даже НБА, а турнирное положение южан позволяло относительно безболезненно пережить потерю очков на ровном месте.

Правда, как выяснилось со временем, все только начиналось. «Сверху» поступило указание провести матч при любых вводных — то есть, по контрольному секундомеру и со звуковым отсчетом времени на владение. С одной стороны, играть в таких условиях вроде бы и можно, хотя нежелательно, ведь фиксация потенциального баззер-битера превращается в задачу высшей степени сложности. С другой, легко понять и недовольство наставника волжан Артурса Шталбергса.

Латыш не просто увел своих парней в раздевалку: пока директорат Лиги ВТБ принимал решение, баскетболисты «Нижнего» успели принять душ после продолжительной разминки, переодеться, покинуть территорию арены и сесть в автобус.

Неудивительно, что поначалу Шталбергс, назвавший ситуацию в Краснодаре цирком, категорически не соглашался с требованием вернуть команду на паркет. Вплоть до того, что арбитры всерьез вознамерились присудить техническое поражение уже гостям. Описываемая эпопея длилась без малого два часа, и по ее завершении всем было уже не до баскетбола. Который, вопреки здравому смыслу, все же состоялся.

Нервотрепка эта повлияла в большей степени на игроков «Локомотива» — подопечные Саши Обрадовича с треском провалили старт едва не отмененной встречи, пропустив рывок нижегородцев 21:6. И только после большого перерыва, когда разыгрался Кевин Джонс, Дмитрий Хвостов с Мэттом Дженнингом принялись «поливать» с дальней дистанции,

а проблемы гостей на щитах приобрели глобальный характер из-за «фол-аута» Ильи Попова — невооруженным взглядом стало заметно, что друг другу противостоят коллективы с совершенно разным кадровым потенциалом.

«НН» даже с подписанием американского форварда Дижона Томпсона не хватает проверенных опций, чтобы достойно противостоять грандам — а тут еще и травма лидера задней линии Ивана Стребкова….

Словом, в заключительной четверти дружина Шталбергса и за соперником не успевала, и возможности останавливать атаки «Локо» ценой нарушения правил уже не имела. Вот и пропустила за решающий отрезок целых 29 очков — всего на 10 меньше, нежели за всю первую половину.

Радость «железнодорожников» от продления победной серии на внутренней арене, составляющей уже 12 матчей (это, между прочим, повторение клубного рекорда «Локомотива») омрачили не только технические проблемы и возможные санкции со стороны правления Лиги ВТБ, но и очередная победа удерживающегося на вершине ЦСКА.

А ведь поражение «армейцев» от «Автодора» совсем уж невероятной сенсацией не стало бы.

Команда Димитриса Итудиса пребывает в кризисе, связанном преимущественно с проблемами лидеров со здоровьем, и уже упустила лидерство в Евролиге, где еще месяц назад имела будто бы колоссальный запас прочности.

Детище Владимира Родионова в принципе переживает трудные времена и не так давно рапортовало о наличии у клуба серьезных финансовых проблем. Впрочем, память о кровопролитных сражениях с представителями столицы родом из начала 2000-х в Саратове еще очень даже жива, и на матчи с ЦСКА «Автодор» всегда настраивается как на последний бой.

Отчетная встреча не стала исключением, но для реальной борьбы за победу над гегемоном середняку не хватало слишком многого.

Травмированных Ника Миннерата с Аланом Макиевым, чтобы расширить ротацию и хоть как-нибудь противостоять натиску американских бигмэнов Итудиса. Сыгранности в экспериментальных сверхлегких сочетаниях, чтобы избежать сумасшедшего количества потерь — их у баскетболистов «Автодора» к финальной сирене набежало 24. И, конечно, эффективности защитных схем: когда ЦСКА забивает больше 50 баллов из-под кольца и реализовывает 62% двухочковых, остановить его невозможно.

Армейцы, отчаянно нуждавшиеся в победе для реабилитации за неудачи на международной арене, активировали и Нандо де Коло, и Милоша Теодосича — и звездные защитники партнеров не подвели. Француз снял все вопросы об итоге противостояния в четвертой четверти, отправив в цель массу важных бросков, а серб, непривычно инертный на завершающей стадии владений, был привычно хорош в подыгрыше и записал себе в актив 10 результативных передач.

Поэтому, несмотря на все нюансы, диспозиция команд в верхней части турнирной таблицы Лиги ВТБ существенных изменений не претерпела.