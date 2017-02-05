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5 февраля 2017, 15:13 | Баскетбол | Sports.kz

«Астана» проиграла «Калеву» в матче ВТБ

Сегодня на домашнем паркете «Астана» в рамках матча ВТБ сыграла с эстонским «Калевом», сообщает Sports.kz.

Сегодня на домашнем паркете <span class=error>Астана</span> в рамках матча <span class=error>ВТБ</span> сыграла с эстонским <span class=error>Калевом</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанские баскетболисты уступали эстонцам в первом и втором периодах. В третьем и четвертом отрезках игры — «Астана» была сильней гостей.

Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стали Роберт Лоури и Иан Миллер заработавшие по 21 очку, Усман Крубалли — 16, Родерик Одом — 8, Рустам Ергали — 3, Леонидас Каселакис — 2, Антон Пономарев — 1.

15 февраля на выезде «Астана» сыграет с российской командой «Локомотив-Кубань».

Баскетбол. Лига ВТБ. 15-й тур.
«Астана» — «Калев» 72:78 (13:26, 18:20, 18:12, 23:20).

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