«Астана» проиграла «Калеву» в матче ВТБ

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Казахстанские баскетболисты уступали эстонцам в первом и втором периодах. В третьем и четвертом отрезках игры — «Астана» была сильней гостей.



Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стали Роберт Лоури и Иан Миллер заработавшие по 21 очку, Усман Крубалли — 16, Родерик Одом — 8, Рустам Ергали — 3, Леонидас Каселакис — 2, Антон Пономарев — 1.



15 февраля на выезде «Астана» сыграет с российской командой «Локомотив-Кубань».



Баскетбол. Лига ВТБ. 15-й тур.

«Астана» — «Калев» 72:78 (13:26, 18:20, 18:12, 23:20).