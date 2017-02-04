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https://sport.mail.ru/news/basketball/28663875/
4 февраля 2017, 19:07 | Баскетбол | «Прессбол»

Женщины. Чемпионат Беларуси. «Горизонт» победил «Цмокі-Мінск»

«Горизонт» одержал победу над «Цмокамі» в гостевом матче женского чемпионата Беларуси по баскетболу — 72:58.

Цмокі-Мінск — Горизонт — 58:72 (14:15, 21:23, 8:21, 15:13)
Цмокі: Муравская (18 + 4 подб. + 5 пас.), Териот (7), Гаспер (8 + 5 подб.), Сущик (8), Степанова (5 + 6 подб.), Болдуева (0), Рыбалко (7 + 5 подб.), Шевченко (0), Лаппо (2 + 4 подб.), Сизонова (3), Ярмолич (0).
Горизонт: Квардад (13 + 7 пас. + 4 перехвата), Шилович (3 + 6 подб.), Рытикова (24 + 6 подб. + 3 паса), Кресс (4 + 3 подб. + 3 паса), Надежко (5), Бурак (н.в.), Брич (11), Громик (5 + 7 подб.), Панасюк (3), Цирулева (4), Адащик (н.в.).

Виктория — Брест — 81:58 (14:17, 22:10, 20:18, 25:13)

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