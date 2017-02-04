В Краснодаре сорван матч баскетбольной Единой лиги

Железнодорожникам засчитано техническое поражение из-за неработающей электронной аппаратуры.

Такое произошло впервые в восьмилетней истории Единой лиги. Да и для «Локомотива-Кубани» подобное совершенно нехарактерно, менеджмент этого клуба считается одним из лучших в России. Безусловно, президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев в самое ближайшее время сделает серьезные кадровые выводы и накажет виновных в срыве матча сотрудников клуба.

Болельщикам диктор на арене «Баскет-Холл» по громкой связи объявил, что матч «не состоится по техническим причинам», деньги за приобретенные билеты в обязательном порядке будут возвращены всем обратившимся.