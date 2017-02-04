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4 февраля 2017, 17:22 | Баскетбол | "Российская газета"

В Краснодаре сорван матч баскетбольной Единой лиги

Матч регулярного чемпионата Единой лиги в Краснодаре между местной командой «Локомотив-Кубань» и БК «Нижний Новгород» не состоялся.

Железнодорожникам засчитано техническое поражение из-за неработающей электронной аппаратуры.

Такое произошло впервые в восьмилетней истории Единой лиги. Да и для «Локомотива-Кубани» подобное совершенно нехарактерно, менеджмент этого клуба считается одним из лучших в России. Безусловно, президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев в самое ближайшее время сделает серьезные кадровые выводы и накажет виновных в срыве матча сотрудников клуба.

Болельщикам диктор на арене «Баскет-Холл» по громкой связи объявил, что матч «не состоится по техническим причинам», деньги за приобретенные билеты в обязательном порядке будут возвращены всем обратившимся.

До инцидента 4 февраля «Локомотив-Кубань» шел на втором месте в регулярном чемпионате Единой лиги с показателем 11 побед — 2 поражения. Впереди был только действующий чемпион ЦСКА (13 — 1). Нижегородцы находились вне зоны попадания плей-офф — на 10-м месте (4−9).
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