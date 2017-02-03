Экс-главе РФБ выдвинули обвинения в хищении средств в особо крупном размере
Завершилось расследование дела в отношении
экс-президента Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой и покойного главного бухгалтера федерации Михаила Кочаряна, сообщает «Коммерсантъ».
Аникеева и Кочарян обвиняются главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
Следствие считает, что десятки миллионов рублей были списаны на оказание мнимых юридических и медицинских услуг, фиктивные банкеты и подготовку фильма о юбилее Евгения Гомельского, который на самом деле готовила федерация бильярдистов.
Дело было открыто 29 декабря 2015 года после заявления нового главы РФБ Андрея Кириленко, который заявлял, что в ходе аудиторской проверки в РФБ были выявлены сомнительные
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