Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/28655858/
3 февраля 2017, 17:27 | Баскетбол | Чемпионат.com

Экс-главе РФБ выдвинули обвинения в хищении средств в особо крупном размере

Завершилось расследование дела в отношении экс-президента Российской федерации баскетбола Юлии Аникеевой и покойного главного бухгалтера федерации Михаила Кочаряна, сообщает «Коммерсантъ».

Аникеева и Кочарян обвиняются главным следственным управлением СКР по Москве в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Следствие считает, что десятки миллионов рублей были списаны на оказание мнимых юридических и медицинских услуг, фиктивные банкеты и подготовку фильма о юбилее Евгения Гомельского, который на самом деле готовила федерация бильярдистов.

Дело было открыто 29 декабря 2015 года после заявления нового главы РФБ Андрея Кириленко, который заявлял, что в ходе аудиторской проверки в РФБ были выявлены сомнительные гражданско-правовые сделки с индивидуальными предпринимателями, в результате которых федерация потеряла в общей сложности 127 млн руб.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Баскетболист «Автодора» Алан Макиев выбыл на 3−4 недели из-за травмы голеностопа

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Центровой «Автодора» Алан Макиев пропустит около 3−4 недель из-за повреждения латеральной группы связок левого голеностопного сустава, сообщается на официальном сайте саратовского баскетбольного клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России